Бойовики «ДНР» заявляють про знеструмлення Донецької фільтраційної станції

Бойовики угруповання «ДНР» заявляють про знеструмлення Донецької фільтраційної станції через обстріли з боку українських військових.

«У результаті обстрілу з позицій 72 окремої механізованої бригади ЗСУ пошкодження отримала лінія електропередачі, що забезпечує живленням Донецьку фільтрувальну станцію. Наразі станція знеструмлена», – заявив 1 липня Едуард Басурін, один з лідерів бойовиків угруповання «ДНР».

Українська сторона про цей випадок нічого не повідомляла. За інформацією ж штабу АТО, у суботу підтримувані Росією бойовики 9 разів обстрілювали українські позиції на всіх напрямках, втрат серед українських військових немає.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів контрольована українською владою Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло-, водо- та електропостачання.

Збройний конфлікт на Сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».