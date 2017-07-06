Комітет Ради розглядає подання ГПУ про зняття недоторканності із Полякова

Регламентний комітет Верховної Ради розпочав розгляд подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканності із народного депутата з фракції «Народний фронт» Максима Полякова.

У засіданні беруть участь народні депутати, генеральний прокурор Юрій Луценко, голова спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький і депутат Поляков.

21 червня Луценковніс до Верховної Ради подання щодо Максима Полякова. За даними генпрокурора, в діях депутата «вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 доларів».

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів з фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Щодо Борислава Розенблата також було внесене подання про зняття депутатської недоторканності, проте його ще не розглядали.

Цього тижня, а також 10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.