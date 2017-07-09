23 постраждалих від вибуху в Києві переселили в тимчасове житло – КМДА

23 людей, що постраждали внаслідок вибуху, який стався 8 липня в Голосіївському районі Києва, оселилися в тимчасовому житлі, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Станом на 9:00 9 липня, 23-х мешканців відселено з будинку в гуртожиток Подільського району на вулиці Оболонська, 34. Житло, яке отримали постраждалі, обладнане необхідною технікою, є посуд, постільна білизна, рушники. Наразі місто має маневрений фонд житла, який дає можливість розселяти людей в аварійних ситуаціях і з аварійного житла», – повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

Вибух у житловому будинку поблизу станції метро «Голосіївська» стався вдень 9 липня. Внаслідок вибуху загинули дві людини, шість були поранені. Вибуховою хвилею зруйновані стіни, міжповерхове перекриття і покрівля.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі вибухнув газ. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки».