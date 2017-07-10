У НАТО не давали згоди на початок дискусії про ПДЧ з Україною – видання

Українське інтернет-видання «Європейська правда» з посиланням на прес-службу НАТО повідомляє, що в Північноатлантичному союзі не давали згоди на початок дискусії про План дій щодо членства для України.

Як цитує видання керівника прес-служби НАТО Пірса Казалета, він заявив, що президент України Петро Порошенко в перебігу заходів зустрічі Комісії Україна – НАТО раніше в понеділок у Києві двічі порушив це питання, і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і посли держав-членів узяли до уваги пропозицію про це українського керівника, але згоди на початок такого діалогу не давали.

Петро Порошенко на спільній прес-конференції з Єнсом Столтенберґом після засідання Комісії Україна – НАТО заявив: «Ми вважаємо за необхідне, і сьогодні на цьому чітко наголошували, щоб ми почали дискусію про запровадження Membership Action Plan (Плану дій щодо членства – ред.). І наші пропозиції щодо початку дискусії були з задоволенням прийняті».

Англійською ці слова Порошенка переклали як «ми мали б почати дискусію»; проти такого формулювання Столтенберґ не заперечив.

План дій щодо членства останнім часом надавався потенційним кандидатам на членство в НАТО після рішення Північноатлантичного союзу про це. Україні в наданні такого плану в НАТО вже раз відмовили 2008 року – як вважають, під тиском Росії.

Сам Петро Порошенко у виступах раніше в понеділок говорив про те, що Україна наразі не подає заявки на вступ до НАТО, бо ще не готова до цього.

Нині чинний зовнішньополітичний курс України, запроваджений цими днями, передбачає серед пріоритетів національних інтересів України «інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору». Це передбачає закон про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України, що його президент підписав 6 липня.