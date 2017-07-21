Німеччина закликала сторони на Донбасі виконати домовленість про перемир’я

Німеччина закликала всі сторони конфлікту на українському Донбасі негайно виконати досягнені домовленості про припинення вогню, заявивши, що новини зі сходу України тривожать: узгоджене перемир’я не дотримується, вздовж лінії контакту стаються численні випадки застосування зброї.

Кожен день конфлікту на сході України приносить жертви і для обох сторін конфлікту, і для цивільного населення, мовиться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.

У Берліні нагадали, що на зустрічах у «нормандському форматі» обидві сторони – і Москва, і Київ – неодноразово запевняли, що вплинуть на дотримання перемир’я і на те, що важке озброєння буде нарешті відведене.

Але, як мовиться в заяві, доводиться констатувати, що для тривалого припинення вогню, як виглядає, бракує волі сторін конфлікту.

Самих лише слів не досить, щоб просунутися вперед, наголосили в МЗС Німеччини, – навіть найінтенсивніші зусилля на переговорах марні, якщо немає політичної волі, щоб втілити їх. «Східна Україна потребує нарешті видимих кроків до миру», – заявили в Берліні.

Попередні три доби на лінії фронту характеризувалися значним числом обстрілів із боку бойовиків у різних місцях, серед того і житлових кварталів, і значними втратами українських військових. За четвер унаслідок низки бойових зіткнень і обстрілів загинули п’ятеро українських військових і восьмеро були поранені, один потрапив у полон. У середу загинули четверо українських військових, були поранені троє. У вівторок загиблих серед українських військових було двоє, поранених четверо. Також не менш ніж двоє цивільних були поранені внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки; обстріли Красногорівки обійшлися тільки руйнуваннями, без жертв.

Про припинення вогню на лінії контакту, що є вимогою відразу кількох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, домовлялися вже багато разів – востаннє наразі від 24 червня на час жнив, до 31 серпня, що назвали «хлібним перемир’ям». Та обстріли тривають. Так само досі режим припинення вогню не втримувався жодного разу. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.