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22 Липень 2017, Київ 00:42
Новини | Події

Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар’їнки, поранені четверо цивільних, із них троє юних

Мар’їнка вже давно зазнає обстрілів бойовиків, архівне фото

Незаконне збройне сепаратистське угруповання «ДНР», підтримуване Росією, вкотре обстріляло житлові квартали міста Мар’їнки, що впритул прилягає до окупованого Донецька, не менш ніж четверо мирних мешканців поранені, з них троє дітей і підлітків, повідомили військові і керівництво обласної адміністрації.

Як повідомляє українська сторона Спільного центру контролю і координації, обстріл із автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї був влаштований близько 21-ї години. Чотирьох поранених унаслідок обстрілу місцевих мешканців доправили до Курахівської районної лікарні.

Дівчинка трьох років зазнала уламкового поранення передньої стінки живота, дев’ятирічний хлопчик – уламкового поранення спини, правої гомілки та плеча, 19-річна жінка – уламкового поранення лівого передпліччя та лівого стегна, жінка 1963 року народження – уламкового поранення лівого стегна. Стан усіх постраждалих лікарі характеризують як задовільний, мовиться в повідомленні.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський теж повідомив про ці обстріли і потерпілих, навівши трохи інші дані про вік потерпілих дещо пізніше, ніж про це повідомляли військові. За його словами, уламкового поранення стегна зазнала 56-річна жінка, стан якої лікарі в Курахівській лікарні назвали стабільним. Також неважких уламкових поранень зазнали троє дітей – 19-річна Аня, 14-річний Іванко і 3-річна Тамара.

За повідомленням Жебрівського, найбільше зачепило найменшу дитину – її поранило в живіт. «Найменшу дівчинку вивели з операційної, лікарі кажуть, уламок не зачепив внутрішніх органів. Медики вже оглянули й надали медичну допомогу усім трьом дітям – дрібні уламки з м’яких тканин дістали. Але кажуть, їм потрібне буде серйозне медикаментозне лікування. Дав вказівку забезпечити дітей усім необхідним», – додав голова адміністрації.

Місто Мар’їнка через його розташування просто на околиці окупованого Донецька, практично на лінії контакту, і стратегічне значення і для українських, і для спільних російсько-сепаратистських сил часто зазнає обстрілів із боку бойовиків, від чого потерпає цивільне населення. Попередній такий обстріл стався в ніч на четвер, 20 липня, перед тим 14 і 12 липня; тоді, як виглядає, люди не потерпіли.

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