Полторак про візит Волкера: світ має об’єктивно оцінювати події на Донбасі

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що вважає конструктивним візит групи експертів і спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера у зону збройного конфлікту на Донбасі.

За його словами, світова спільнота має «справедливо й об’єктивно» оцінювати події на сході України і підтримувати Україну у прагненні відстояти територіальну цілісність і суверенітет.

«Збройний конфлікт на Донбасі не є замороженим. Щодня на сході країни гинуть і страждають люди. Безпосереднє управління діями бойовиків забезпечується кадровими військовими Росії. Приклад сказаному – нещодавнє затримання Агеєва – кадрового військового ЗС країни-агресора. Викликає занепокоєння проведення російських навчань «Захід-2017». Ми не виключаємо можливості провокацій з боку РФ під надуманими приводами. За таких умов Україна змушена забезпечувати свою обороноздатність», – написав Полторак у Facebook.

23 липня Волкер у складі делегації Держдепартаменту США відвідав Донецьку область, зокрема Краматорськ і лінію розмежування.

24 липня, він перебуватиме в Києві, де зустрінеться з чільними посадовцями, щоб обговорити шляхи відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Потім він вирушить до Парижа на зустрічі з чільними посадовцями Франції і Німеччини і обговорить із ними мінський мирний процес і переговори в «нормандському форматі». Наступною його зупинкою буде Брюссель, де Волкер зустрінеться з чільними представниками ЄС і НАТО на тему вирішення конфлікту в Україні. 26 липня спецпредставник прибуде до Відня на зустрічі в Організації з безпеки і співпраці в Європі, щоб обговорити роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на сході держави. Потім він вирушить до Лондона і там консультуватиметься про шляхи просування у справі України з британськими посадовцями, мовилося в повідомленні Держдепартаменту.

Нещодавно призначений спецпредставник нинішньої адміністрації США у справі переговорів про врегулювання в Україні Курт Волкер уже відвідував Київ, де зустрічався з президентом і прем’єр-міністром України, депутатами Верховної ради і представниками України у Тристоронній контактній групі і її робочих підгруп.