Посли ЄС 26 липня обговорять розширення санкцій проти Росії через скандал із Siemens

Посли країн Євросоюзу 26 липня у Брюсселі обговорять можливе розширення санкційного списку проти Росії через скандал із газовими турбінами Siemens, завезеними всупереч контрактам до анексованого Криму, написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода.

«Посли країн Євросоюзу обговорять, чи слід додавати чотирьох осіб до російського санкційного списку через скандал з турбінами в Криму», – написав він.

Напередодні Німеччина закликала Європейський союз розширити список підсанкційних осіб у Росії через скандал із газовими турбінами німецької компанії Siemens, які Москва, всупереч контрактам, завезла з Росії до окупованого Криму, що забороняють санкції ЄС стосовно окупованого півострова.

Берлін прагне додати ще чотири юридичні і фізичні особи з Росії до переліку тих, чиї активи в ЄС заморожуються і кого не допускають до ЄС. Цей пакет обмежень, що нині містить 150 осіб і 37 компаній, наразі чинний до 15 вересня.

Раніше в уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактам, завезла з Росії до Криму турбіни компанії Siemens призведе до подальшого погіршення відносин двох країн.