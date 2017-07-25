Мін’юст оскаржує рішення про скасування штрафу «Газтранзиту» – Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив про подання касаційної скарги на рішення Київського апеляційного господарського суду, який скасував стягнення майже 80 мільйонів гривень із компанії «Газтранзит».

«Ми вважаємо це рішення апеляційного суду незаконним, упередженим», – сказав він журналістам у вівторок.

Раніше стало відомо, що Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду нижчої інстанції від 6 червня про стягнення майже 80 мільйонів гривень дивідендів із рахунку компанії «Газтранзит» , яка частково належить російській компанії «Газпром», на рахунки Антимонопольного комітету.

«Колегія суддів дійшла висновку, що задоволення заяви про звернення стягнення на дивіденди від чистого прибутку Приватного акціонерного товариства «Газтранзит» з іноземними інвестиціями порушує права акціонерів АТ «Газтранзит», оскільки зазначені кошти на момент стягнення належали АТ «Газтранзит», а не ПАТ «Газпром»», – йдеться у повідомленні у Єдиному реєстрі судових рішень.

20 червня міністр юстиції Павло Петренко заявив, що до держбюджету стягнено з російської компанії «Газпром» понад 80 мільйонів гривень.

Крім того, як повідомляли в «Газпромі», Міністерство юстиції України наклало арешт на акції підприємства «Газтранзит», що належать цій російській компанії.

Вищий господарський суд України 16 травня відхилив касацію «Газпром» на рішення про стягнення штрафу в розмірі майже 172 мільярди гривень.

У січні 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував російський «Газпром» на 86 мільярдів гривень за «зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через українську газотранспортну систему».

Термін виконання цього рішення закінчився, компанія «Газпром» оскаржила його, але суди відмовили російській компанії у задоволенні скарги. Згодом в Антимонопольному комітеті України заявили, що від «Газпрому» вимагають сумарно майже 172 мільярди гривень, зокрема штраф і пеню за його несвоєчасну сплату.

Російська компанія «Газпром» заперечувала звинувачення у зловживанні монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. У «Газпромі» назвали рішення АМКУ «нічим іншим, як спробою вчинити тиск» на російську компанію, і пообіцяли «захищати свої права й інтереси всіма можливими з правового погляду методами».