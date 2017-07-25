Порошенко: Новим головою Держприкордонслужби став Петро Цигикал

Президент Петро Порошенко оголосив про призначення новим керівником Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Петра Цигикала.

«Я чекаю від нового керівника служби подальших кроків розвитку прикордонної служби, подальших кроків щодо посилення безпеки, підвищенню ролі прикордонників щодо захисту країни, як на сході, так і на заході», – заявив він і побажав «продовжувати рішуче викорінювати корупцію у службі».

До цього Петро Цигикал очолював департамент оперативної діяльності у Державній прикордонній службі.

Раніше стало відомо, що попередній голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко написав рапорт про відставку через стан здоров’я. За словами Петра Порошенка, він підписав цю заяву і видав указ про присвоєння генерал-полковнику Назаренку військового звання генерала армії України.

Назаренко знепритомнів під час церемонії підписання документів і виступів президентів України і Білорусі Петра Порошенка й Олександра Лукашенка. Його винесли із залу для надання медичної допомоги.

Офіційна церемонія зустрічі Порошенка і Лукашенка за присутності ЗМІ анонсувалася на 12:30 21 липня, але почалася на дві години пізніше.