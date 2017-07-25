Жителі передмістя Дніпра знову блокували дорогу, протестуючи проти руху вантажівок з гранітом

У вівторок жителі мікрорайону Чаплі у передмісті Дніпра влаштували акцію протесту проти руху великогабаритного вантажного транспорту їхнім селищем, передає кореспондент Радіо Свобода.

Живим «щитом» на пішохідному переході вони перекрили дорогу вантажівкам, які перевозять сировину з прилеглого гранітного кар’єру.

За словами учасників акції протесту, поблизу Чаплів розташовані два родовища граніту, де триває видобуток – Любимівське і Чаплинське, і три кар'єри. Як зазначали учасники акції, через активний рух вантажного транспорту з гранітом дорогою в населеному пункті будинки вкриваються тріщинами і руйнуються.

«Вантажівки тут не повинні рухатись – для цього є об’їзні шляхи. На підприємстві кажуть, що їм ніде їздити, але це не так. За селищем є 12 кілометрів дороги, але водії не хочуть в об’їзд, їм зручніше їхати прямо через наше селище», – сказала учасниця акції Любов Твардовська.

За даними міської ради, 18 липня виконком міськради ухвалив рішення про заборону руху вантажного транспорту через Чаплі та встановлення там заборонних дорожніх знаків. Відповідні знаки вже встановлювали кілька разів, однак уночі невідомі їх знімали.

Тепер жителі Чаплів вирішили охороняти знаки разом зі співробітниками муніципальної варти.

У середу жителі Чаплів анонсують нову акцію протесту – біля облради та облдержадміністрації.

Водночас, у вівторок голова Самарської районної в місті ради, до якої відносяться Чаплі, Юрій Федько заявив, що підтримує вимоги жителів щодо заборони руху вантажівок їхнім мікрорайоном і разом з ними клопотатимеперед Дніпропетровською обладміністрацією про будівництво об’їзної дороги поза селищем. Він також заявив, що домагатиметься, щоб гранітовидобувне підприємство, яке працює не в межах міста, а в Дніпровському районі, брало участь у благоустрої селища.

«Люди не вимагають закриття самого підприємства, адже це і робочі місця, і податки. Головне – щоб підприємство брало участь у благоустрої селища», – сказав Юрій Федько.

Попередня акція жителів Чаплів проти руху вантажівок відбулась у квітні

Тоді влада також заявляла про встановлення заборонних знаків, однак водії вантажівок продовжують їх ігнорувати.