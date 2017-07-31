ГПУ: Україна підготує скаргу в ЄСПЛ на Росію через невидачу бойовика Погодіна

Українська влада підготує позов на Росію до Європейського суду з прав людини у справі щодо екстрадиції з анексованого Москвою Криму бойовика угруповання «ДНР» Вадима Погодіна, якого підозрюють у вбивстві 17-річного Степана Чубенка в 2014 році на Донеччині, повідомляють у Генпрокуратурі.

Як написав у Facebook заступник генпрокурора Євген Єнін, Генпрокуратура України не отримала офіційної відповіді з Росії щодо видачі Погодіна.

«Українські правоохоронці продовжуватимуть докладати всіх можливих зусиль для притягнення Погодіна до кримінальної відповідальності, навіть якщо виявиться, що відповіддю Росії на звернення української сторони стало звільнення вбивці з під варти. Мати загиблого Степана Чубенка вже висловила готовність делегувати уряду України право звернення до ЄСПЛ для захисту її прав. Спільно з Іваном Ліщиною (уповноваженим уряду у справах ЄСПЛ – ред.) і Нацполіцією плануємо підготувати відповідну скаргу до ЄСПЛ у зв’язку з порушенням Росією права на життя (стаття 2 Конвенції Ради Європи з прав людини)», – повідомив Єнін.

31 липня російська «Новая газета» повідомила, що Вадим Погодін був звільнений з-під арешту в анексованому Криму, де його раніше затримали за запитом Інтерполу. Таку ж інформацію поширили деякі сепаратистські ресурси.

30 липня минув його термін перебування під вартою.

Раніше ГПУ звернулася в Генеральну прокуратуру Росії з проханням передати Погодіна Києву.

21 червня Ялтинський міський суд, підконтрольний Росії, ухвалив рішення про арешт бойовика угруповання «ДНР» Вадима Погодіна. Підставою стало те, що ця особа перебуває в міжнародному розшуку за запитом України. На материковій частині України проти Погодіна відкриті кримінальні справи за статтями «умисне вбивство» і «викрадення людини». Його підозрюють в тому, що він віддав наказ розстріляти 17-річного школяра Степана Чубенка.