Міносвіти продовжило роботу приймальних комісій вишів до 8 вечора після оголошення результатів вступу

Міністерство освіти і науки продовжило роботу приймальних комісій українських вишів 1 серпня до 20:00. Про це йдеться у листі до керівників вищих навчальних закладів, оприлюдненому на Facebook-сторінці відомства.

«До МОН надходять численні звернення від вступників, які бажають подати оригінали документів у ВНЗ одразу після оприлюднення списків рекомендованих до зарахування. Саме тому ми й звернулись до керівників вишів для продовження роботи приймальних комісій до 20 години – так абітурієнти матимуть можливість подати свої документи вже сьогодні», – зазначив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

Раніше в міністерстві повідомили, що о 18:00 цього ж дня оприлюднять списки вступників, які отримали рекомендації на місця держзамовлення.

Вступна кампанія цього року стартувала 12 липня. Цього року Міністерство науки та освіти України внесло декілька змін до порядку: абітурієнти могли подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2017 та 2016 років, всього можна було подати до 9 заяв на 4 спеціальності, а не 15, як було минулого року. Прийому на освітні рівні фахівця і молодшого бакалавра не відбувається.