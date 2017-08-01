Рада доброчесності закликає Порошенка не допустити призначення недоброчесних суддів у ВСУ

Громадська рада доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України закликає президента України і Вищу раду правосуддя не допустити призначення до Верховного суду кандидатів, які отримали негативний висновок щодо доброчесності і професійності з боку ради.

Як заявив 1 серпня представник Громадської ради доброчесності Роман Маселко, Вища кваліфікаційна комісія суддів погодилася із 50 негативними висновками ради зі 140, однак «30 кандидатів серед переможців мають негативний висновок ради, тобто кожен четвертий».

За його словами, цей факт не сприятиме очищенню судової влади.

А координатор Ради доброчесності Віталій Титич закликав Вищу кваліфікаційну комісію суддів оприлюднити всі бали й підрахунки підсумкових результатів кандидатів – переможців конкурсу у Верховний суд. За його словами, підрахунок фінальних результатів був непрозорим.

Члени ГРД ініціюють зустріч із Порошенком, щоб звернути його увагу на цю ситуацію.

«Ми готові розповісти, чому цей конкурс, на жаль, не зразковий... Саме президент нестиме відповідальність, якщо в новому Верховному суді виявляться непорядні судді», – заявила член Ради доброчесності Наталя Соколенко.

Конкурс до нового Верховного суду завершився 27 липня перемогою 120 кандидатів, більшість із яких (93) є суддями і лише 27 – науковці й адвокати.

Президент України Петро Порошенко висловив задоволення проведеним конкурсом на посади до нового Верховного суду, назвав його зразковим і заявив, що таких вимог при доборі суддів немає «в усій Європі».

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що кілька суддів, які фігурували у журналістських розслідуваннях програми «Схеми», потрапили до рейтингу кандидатів на посади у новому Верховному суді. Вища кваліфікаційна комісія 7 листопада 2016 року оголосила конкурс на 120 посад із 200 до нового Верховного суду.