Трамп: відносини Росії і США небезпечно погіршились

Відносини Сполучених Штатів Америки і Росії перебувають на найгіршому за весь час рівні і це становить небезпеку, написав президент США Дональд Трамп 3 серпня в Twitter. У ситуації, що склалася Трамп звинуватив Конгрес.

«Наші відносини з Росією перебувають на найнижчому рівні за всі часи, і це дуже небезпечно. Скажіть дякую Конгресу, тим же людям, які навіть не можуть дати нам охорону здоров’я», – написав Трамп.

2 серпня в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

У коментарі Трампа, поширеній Білим домом, йдеться про те, що він бачить серйозні недоліки у законі, але підписує його задля національної єдності. Президент США вважає, що цей документ демонструє «волю американського народу побачити, як Росія робить кроки для поліпшення відносин зі Сполученими Штатами».

Наприкінці липня документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії «на покращення відносин з новою американською адміністрацією».