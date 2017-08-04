Суд у Москві розгляне скаргу на депортацію Алі Феруза 7 серпня

Московський міський суд 7 серпня розгляне скаргу на видворення з Росії до Узбекистану журналіста «Нової газети» Алі Феруза.

Раніше адвокат Данило Хаймович повідомив, що оскаржив рішення Басманного суду Москви від 1 серпня про депортацію Феруза за звинуваченням у порушенні міграційних правил. За словами адвоката, висилка не є обґрунтованою, оскільки його підзахисний перебуває у процесі отримання тимчасового притулку, тому що відмова МВС на цей запит оскаржується у суді в адміністративному порядку.

Представник Алі Феруза у Європейському суді з прав людини Кирило Коротеєв повідомив, що суд в екстреному порядку запровадив заборону на будь-яке переміщення журналіста до винесення рішення за його скаргою.

На захист кореспондента «Нової газети» виступили журналісти, а також міжнародні правозахисні організації «Репортери без кордонів», Amnesty International і Human Rights Watch. У президентській Раді з прав людини видворення Феруза назвали порушенням російської Конституції. У Кремлі при цьому заявили, що влада не може «заплющувати очі» на нібито допущені журналістом порушення міграційного законодавства.

У 2012 році в Алі Феруза вкрали паспорт. Повернутися на батьківщину, щоб відновити документи, він не може. За словами журналіста, в Узбекистані йому можуть висунути звинувачення у співпраці з терористичними організаціями.