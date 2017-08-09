Російські поліцейські в суді заперечують застосування сили до активіста Караметова

У підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя на засіданні в адміністративній справі щодо кримськотатарського активіста Сервера Караметова допитали співробітників російської поліції, які затримали його напередодні. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Допитані поліцейські, зокрема начальник громадської безпеки Сімферополя Андрій Сергієнко, стверджують, що не застосовували до 76-річного чоловіка фізичну силу.

При цьому вони плутаються в свідченнях щодо того, що стало причиною складання протоколу про опір співробітникам поліції.

Ніхто з допитаних не зміг пояснити свої дії з точки зору посадових інструкцій, всі вони стверджують, що їм здалося, ніби Караметов намагається вирватися.

8 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний суд визнав винним Караметова у порушенні порядку проведення мітингу і оштрафував його на 10 тисяч рублів. Чоловіка також звинувачують за статтею «непокора поліції».

Стосовно кримськотатарського активіста Сервера Караметова, затриманого 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза, склали два адміністративних протоколи. Один за «порушення порядку проведення одиночних пікетів», другий – за «опір співробітникам поліції».

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. Так, у День пам'яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адмінпротоколу.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».