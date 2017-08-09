Поліція: на Запоріжжі через вибух невідомого предмета загинув 7-річний хлопчик

У Кам’янсько-Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомляє прес-служба поліції Запорізької області, до лікарні з села Велика Знам’янка доставили 7-річного хлопчика з численними тілесними ушкодженнями, травми виявилися смертельними.

За попередніми даними, хлопчик знайшов на вулиці невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках під час спроби його розібрати.

У поліції зазначають, що на місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, розпочате кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».

В Україні від початку збройного конфлікту на Донбасі почастішали випадки травмування чи загибелі через спрацювання вибухових пристроїв.

У Міністерстві соціальної політики повідомляли, що станом на жовтень 2016 року 68 дітей загинули, 158 були поранені за два роки збройного конфлікту на сході України.