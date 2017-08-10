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10 Серпень 2017, Київ 17:00
Новини | Події

Апеляційний суд повторно переніс розгляд скарги Данилюка щодо податкової перевірки

Олександр Данилюк

Апеляційний суд Києва удруге переніс розгляд апеляційної скарги міністра фінансів України Олександра Данилюка про призначення йому позапланової податкової перевірки. Наступне засідання заплановано на 16 серпня.

Як і минулого разу, сьогоднішнє засідання перенесли через те, що матеріали справи досі не надійшли з Печерського райсуду Києва.

Нагадаємо, Генеральна Прокуратура України підозрює Данилюка в несплаті податків. 31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного й іншого законодавства за період від 1998 до 2016 року. Таке рішення раніше ухвалив Печерський районний суд Києва за клопотанням прокуратури після депутатського звернення.

Олександр Данилюк усі обвинувачення відкинув і заявив про намір подати скаргу на суддю, який дозволив Державній фіскальній службі перевірити його. За його словами, Генпрокуратура перевищила свої повноваження, а суддя ухвалював рішення на підставі незаконного подання прокуратури.

Данилюк наголошує, що ухвалене рішення провести перевірку за період з 1998 по 2016 рік не узгоджується з нормами Податкового кодексу України про обмеження на строк проведення податкових перевірок.

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