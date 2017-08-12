В Україні з’являться прикордонні дільничні – Цигикал

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал анонсує створення інституту прикордонних дільничних, повідомляється на сайті відомства.

«Ми плануємо вводити таке поняття, як прикордонний дільничний, який повинен працювати в селищних радах, повинен працювати з місцевим населенням, повинен проводити профілактичну роботу», – сказав він, зауваживши, що таке нововведення реалізовуватиметься за рахунок діючого штату.

Раніше Петро Цигикал повідомляв, що підрозділи Держприкордонслужби укомплектовані на 60-70%.

Цигикал очолив Державну прикордонну службу 25 липня після того, як його попередник Віктор Назаренко написав рапорт про відставку за станом здоров’я.