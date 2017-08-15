У Дніпрі підозрюваний в причетності до стрілянини, під час якої загинуло двоє військових, вийшов під заставу

У Дніпрі підозрюваний у причетності до стрілянини, під час якої загинуло двоє бійців АТО, Давид Пабілер, звільнений з-під варти під заставу у 128 тисяч гривень. Інформацію про це Радіо Свобода у вівторок підтвердила сторона захисту.

Водночас, як поінформував захист, у середу в апеляційному суді Дніпропетровської області розглядатимуть апеляційну скаргу адвокатів на рішення суду щодо запобіжного заходу. Як зазначили адвокати, на їхню думку, суд припустився порушення, обравши запобіжний захід їхньому підзахисному у той момент, коли сплив 72-годиний термін з моменту вручення усіх повідомлень про підозру.

Минулого тижня у Дніпрі одному з підозрюваних у вчиненні стрілянини, під час якої загинуло двоє військових, громадянину Ізраїлю Давидові Пабілеру обрали запобіжний захід у вигляді утримування під вартою терміном на 60 днів з можливістю звільнення під грошову заставу. Рішення було ухвалене за наполяганням сторони обвинувачення, яка, зокрема, вважає, що підозрюваний може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних і перешкоджати слідству.

24 липня ввечері у Дніпрі, біля ресторану на проспекті Гагаріна, сталась перестрілка. За даними поліції, дві групи людей, в одній із яких був відомий адвокат, учасник АТО Едмонд Саакян і кілька колишній бійців, з’ясовували «економічні стосунки». У результаті перестрілки двоє учасників АТО загинули.

Четверо людей зі сторони, яку поліція називає нападниками, поранені. Двом із них вручили повідомлення про підозру і взяли під варту. Ще один, який не мав відповідного статусу, за зверненням родичів залишив лікарню і відбув на лікування за кордон.

За фактом стрілянини поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство».