Іран: Amnesty international закликає скасувати страту засудженого, якого затримали неповнолітнім

Міжнародна правозахисна організація Amnesty international закликала владу Ірану негайно скасувати заплановану на 16 серпня страту засудженого, який був неповнолітнім під час скоєння інкримінованого йому злочину. Відповідну заяву організація опублікувала у себе на сайті.

За даними правозахисників, засудженого Мехді Бохлоулі у понеділок перевели в одиночну камеру, а його родині сказали прийти 15 серпня для останнього візиту.

«Остання хвиля страт людей за злочини, скоєні ними у віці до 18 років, показує, що хворобливий ентузіазм іранської системи правосуддя щодо смертної кари не має меж», –заявила Магдалена Маграбі, заступниця директора представництва Amnesty international на Близькому Сході та у Північній Африці.

Як повідомляє Amnesty international, Мехді Бохлоулі засудили до страти у листопаді 2001-го, коли йому було 17, визнавши винним у вбивстві.

Раніше, на початку серпня, організація повідомила про страту 21-річного Алірези Таджикі, якому було 15 на момент вчинення інкримінованого йому злочину. В Ірані це вже четверта цього року страта людини, заарештованої у дитинстві, зазначають правозахисники.

Окрім того, Amnesty international повідомляє, що станом на серпень 2017-го їм відомо про щонайменше 89 засуджених на смерть, вирок яким виносився за злочини, вчинені до досягнення ними 18-річного віку.