В Ірані стратили хлопця, заарештованого у п’ятнадцятирічному віці – Amnesty international

В Ірані стратили 21-річного хлопця Алірезу Таджикі , якого заарештували, коли тому було 15, повідомляє міжнародні правозахисна організація Amnesty international.

«Аліреза Таджикі – четверта особа, страчена в Ірані цього року, яка була арештована у дитинстві. Його страта, яка була проведена, незважаючи на його твердження про те, що його катували для отримання зізнання, є жахливим прикладом, коли Іран неодноразово відправляє людей, заарештованих у дитячому віці, на шибеницю, часто після глибоко несправедливих судових процесів», – заявила Магдалена Маграбі, заступниця директора представництва Amnesty international на Близькому Сході та у Північній Африці.

За її словами, ця стата є грубим порушенням зобов'язань влади Ірану за Конвенцією ООН про права дитини, яку вона ратифікувала два десятиліття тому.

Як раніше повідомляли в Amnesty international, Алірезу Таджикі заарештували разом з кількома іншими молодиками у 2012-му за підозрою у вбивстві і зґвалтуванні його друга та засудили до смертної кари у квітні 2013-го.

За даними організації, мінімальний вік притягнення до кримінальної відповідальності в Ірані є 9 місячних років для дівчат і 15 – для хлопців.

Amnesty international повідомляє, що станом на серпень 2017-го їм відомо про щонайменше 89 засуджених на смерть, вирок яким виносився за злочини, вчинені до досягнення ними 18-річного віку.