Апеляційний суд: обраний раніше запобіжний захід для Тимкова залишається незмінним

В Апеляційному суді Києва заявляють, що обраний судом першої інстанції запобіжний захід для відстороненого від посади директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимкова залишається незмінним.

Як повідомляє прес-служба суду, колегія суддів розглянула заяви сторони захисту про відмову від апеляційних скарг на ухвалу Солом’янського райсуду Києва, який обрав для Тимкова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави 1,8 мільйона гривень.

Апеляційний суд у зв’язку з відмовою сторони захисту від скарг закрив апеляційне провадження.

Роман Тимків був затриманий у Львові 14 липня у справі щодо розтрати коштів «Львівського бронетанкового заводу».Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

15 липня Солом’янський районний суд Києва обрав Тимкову запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту або звільнення під заставу у майже 2 мільйони гривень. 18 липня, після внесення застави, він вийшов зі слідчого ізолятора в Києві, де провів чотири дні. За словами Тимкова, заставу за нього внесла його сестра.

Роман Тимків 19 липня у Львові заперечив ці звинувачення і заявив, що бронетанковий завод придбав наприкінці грудня 2015 року двигуни радянського виробництва 1989 року, але які, за його словами, не були вживані.

Загалом у справі щодо розтрати коштів «Львівського бронетанкового заводу» проходять п’ять осіб: Роман Тимків, його заступник, а також начальник Центрального бронетанкового управління Збройних сил, начальник одного з відділів цього управління і засновник комерційної структури, що брала участь у схемі.

У НАБУ повідомили, що затримані у 2015 році вчинили розтрату бюджетних коштів на суму 28,5 мільйона гривень, це сталося у ході закупівлі запасних частин і комплектуючих до бронетанкового озброєння і техніки. За версією силовиків, замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше використовувалися.