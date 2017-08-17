«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад у Барселоні

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад у центрі Барселони (Іспанія), внаслідок якого через наїзд фургона на пішоходів на бульварі Ла Рамбла щонайменше 13 людей загинули, 80 були поранені.

Влада регіону Каталонія повідомила, що поліція арештувала двох людей за підозрою в причетності до нападу, який кваліфікують як теракт.

Іспанський прем’єр Маріано Рахой заявив, що їде до Барселони, щоб координувати зусилля із відновлення безпеки.

Він заявив, що «терористи ніколи не знищать об’єднаного народу, який любить свободу, а не варварство».

«Вони є вбивцями, злочинцями, які не тероризуватимуть нас», – йдеться в заяві королівського палацу.

Світові лідери виступили із засудженням нападу і висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна засуджує теракт у Барселоні і запропонував надати Іспанії будь-яку допомогу. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter: «Нас ніколи не залякає таке варварство».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив: «Ми залишаємося рішучими і непохитними».

Президент Росії Володимир Путін закликав світ об’єднатися у «безкомпромісному бою проти сил терору».

За останній рік транспортні засоби були використані у низці нападів в європейських містах, внаслідок чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні й Стокгольмі.

Барселону щороку відвідують понад 11 мільйонів туристів.