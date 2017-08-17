Порошенко засудив «варварський теракт» у Барселоні

Президент України Петро Порошенко засудив напад у центрі Барселони (Іспанія), внаслідок якого через наїзд фургона на пішоходів на бульварі Ла Рамбла щонайменше 13 людей загинули, понад 80 були поранені.

«Рішуче засуджую варварський терористичний акт в Барселоні. Наші думки з усіма постраждалими. У нашому світі не має бути місця для ненависті та насильства», – написав Порошенко у Twitter.

МЗС України раніше заявило, що перевіряє інформацію про наявність громадян України серед потерпілих у Барселоні.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».