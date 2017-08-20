Підозрюваного у нападі на ЛГБТ-активістів у російському Петербурзі затримали – поліція

У російському Санкт-Петербурзі затримали ймовірного учасника нападу на ЛГБТ-активістів і журналістів, який мав місце 12 серпня на Марсовому полі. Про це в неділю повідомило місцеве інтернет-видання «Фонтанка». Інформацію про затримання підтвердила тамтешня поліція, уточнивши вік затриманого – 19 років і дату затримання – 18 серпня.

12 серпня ЛГБТ-активісти проводили мітинг на петербурзькому Марсовому полі. В цей час на активістів і журналістів, які знімали захід на відео, напали невідомі. Постраждали близько 10 осіб. Особи імовірних злочинців пізніше були опубліковані в соціальних мережах.

Через три дні після нападу поліція Санкт-Петербурга порушила справу за статтею «побої».

Раніше повідомляли, що поліція заборонила заплановану на 12 серпня ходу за рівноправність, незважаючи на те, що суд визнав її законною, оскільки Марсове поле є гайд-парком. Поліція ж стверджувала, що на цьому місці має пройти узгоджена акція прокремлівського Національно-визвольного руху (НОД) «на захист традиційних, моральних і сімейних цінностей».