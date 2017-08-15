У Петербурзі поліція порушила справу через напад на ЛГБТ-акцію на Марсовому полі

Поліція російського Санкт-Петербурга порушила справу за статтею «побої» після нападу на акцію ЛГБТ на Марсовому полі, через який постраждали активісти та журналісти, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Напередодні семеро депутатів петербурзьких Законодавчих зборів підписали звернення до поліції із закликом встановити винних у нападі.

У Санкт-Петербурзі 12 серпня кілька людей розпилили перцевий газ в обличчя ЛГБТ-активістам і журналістам після акції на Марсовому полі.Повідомляють, що постраждали близько 10-ти активістів, оператор, фотограф Давид Френкель і кореспондент Ксенія Клочкова. На місце приїхали лікарі «швидкої допомоги».

Нападниками були молоді люди у спортивних костюмах. Підозрюваних наразі не встановили, нікого з них не затримали.

12 серпня ЛГБТ-активісти провели на Марсовому полі мітинг. Була затримана одна з учасниць – вона стояла в одиночному пікеті з плакатом «Я люблю свою дружину».

Раніше повідомлялося, що поліція заборонила заплановану раніше ходу за рівноправність, незважаючи на те, що у п’ятницю суд визнав її законною, оскільки Марсове поле є гайд-парком. Поліція ж стверджувала, що на цьому місці має пройти узгоджена акція прокремлівського Національно-визвольного руху (НОД) «на захист традиційних, моральних і сімейних цінностей».