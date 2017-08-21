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21 Серпень 2017, Київ 16:12
Новини | Події

МЗС: українці не постраждали через ДТП у Туреччині

Громадяни України не постраждали внаслідок ДТП поблизу турецької Анталії, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

«Консул повідомляє, що українців немає серед постраждалих під час ДТПв Анталії», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twiitter.

Раніше ЗМІ повідомляли, що автобус із туристами перевернувся на автодорозі «Анталія – Кемер» вранці 21 серпня. Внаслідок цього були травмовані близько 20 людей.

Повідомлялося, що водій не впорався з керуванням на слизькій після дощу дорозі.

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