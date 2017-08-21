Державна фіскальна служба обшукує 27 державних спиртзаводів

Співробітники державної фіскальної служби проводять обшуки на 27 державних спиртзаводах, які не входять до складу ДП«Укрспирт», а є самостійними підприємствами, написав у Facebook заступник голови ДФС Сергій Білан. За його словами, фіскали виявили та вилучили тисячу тонн необлікованого спирту.

«Слідчі дії проводяться в 11 областях: Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській. Рішення про проведення обшуків було прийнято після отримання інформації про можливе невраховане виробництво і продаж спирту без сплати акцизного податку низкою заводів. До того ж факти неврахованого виробництва спирту на потужностях легальних спиртових заводів України підтвердилися в ході попередніх етапів спецоперації», – написав Білан.

На початку серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підвищує як гуртову, так і роздрібну ціну на окремі алкогольні напої. В уряді повідомили, що роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 14,0-19,41%; віскі, ром та джин – на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі – на 7,1-13,3%. Таким чином Кабмін має намір боротись із контрафактом.

Підвищенню цін на алкоголь передували повідомлення про отруєння сурогатним алкоголем в кількох регіонах України у вересні минулого року року. За даними Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, станом на 28 листопада 2016-го 150 людей отруїлися через вживання неякісного алкоголю, з них – 73 померли.