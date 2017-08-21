Франція: поліція виключила версію теракту з наїздом у Марселі

Поліція у Франції цілком відкинула версію терористичного мотиву наїздів на людей у місті Марселі на півдні країни, повідомив журналістам посадовець поліції за умови, що його ім’я не буде назване, відповідно до практики французьких правоохоронців.

Затриманий після наїздів водій авта лікувався від психіатричних проблем, повідомили в поліції.

Унаслідок наїздів на дві автобусні зупинки в різних районах міста, здійснених із відступом у годину вранці в понеділок, одна людина загинула, ще одна травмована. Водія, імені якого не називають, 35-річного мешканця з регіону Гренобля на сході Франції, затримали врешті у третьому місці в Марселі.

Це вже другий такий випадок у Франції за тиждень, коли, на відміну від низки схожих нападів-наїздів автами на людей в інших містах Європи, інцидент, за даними поліції, не мав терористичного підґрунтя.

Минулого понеділка чоловік в’їхав автом у відкритий майданчик піцерії біля Парижа, вбивши дівчинку-підлітка і поранивши ще понад десять людей. У тому випадку 32-річний працівник охоронної служби перебував під впливом наркотиків і засвідчив ознаки параної, але не мав екстремістських поглядів.

Протягом останнього року в кількох країнах Європи сталася низка нападів на ісламістському ґрунті, в перебігу яких нападники в’їжджали автами в натовпи людей – у Ніцці, Берліні, Лондоні, Стокгольмі, а минулого тижня в Барселоні й місті Камбрілсі неподалік.