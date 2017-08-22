На шахті в Донецькій області загинув гірник – прокуратура

Працівник підрядної організації «Шахтне будівельно-монтажне управління №1» шахтоуправління «Покровське» загинув, травмувавшись під час робіт із демонтажу стрілочного переводу монорельсового шляху дизелевозу, повідомляє прокуратура Донецької області.

За повідомленням, це сталося 22 серпня.

За попередньою інформацією, під час виконання вказаних робіт стався обрив стрілочного переводу, який придавив гірника.

На шахті працює слідчо-оперативна група.

У прокуратурі додали, що вирішують питання про відкриття провадження за статтею «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Минулого місяця на «Шахті Росія» державного підприємства «Селидіввугілля» стався обвал породи при проведенні демонтажних робіт, що стало причиною загибелі 37-річного гірника.