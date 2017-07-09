Гірник на шахті «Росія» загинув внаслідок обвалу – Жебрівський

На «Шахті Росія» державного підприємства «Селидіввугілля» 8 липня стався обвал породипри проведенні демонтажних робіт, що стало причиною загибелі 37-річного гірника, повідомляє голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. За його словами, ще один, 38-річний шахтар у стані середнього ступеня тяжкості доправлений до лікарні.

«Аварія сталася 8 липня близько 15-ї години при проведенні демонтажних робіт. На непрацюючому південному корінному штреку №16, на горизонті 210 метрів обвалилася гірнича порода. Ані пожежі, ані вибуху на шахті не зареєстровано, підземні аварійно-рятувальні роботи завершені», – написав Жебрівський у Facebook.

Напередодні про загибель одного гірника і поранення іншого на шахті «Росія» держпідприємства «Селидіввугілля» у Донецькій області повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Шахта «Росія» підприємства «Селидіввугілля» розташована у місті Новогродівка на Донеччині.