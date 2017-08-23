В Івано-Франківську знайшли вибухівку під пішохідним мостом – СБУ

Служба безпеки України виявила вибуховий пристрій під пішохідним мостом в Івано-Франківську, повідомляється на Facebook-сторінці обласного управління відомства.

«На телефон довіри Управління СБ України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від місцевого жителя про помічений підозрілий предмет під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистрицю-Солотвинську до села Загвіздя. Слідчо-оперативна група правоохоронців, яка виїхала на місце події, виявила предмет, схожий на тротилову шашку з вибуховим механізмом», – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, підірвавши його.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, у рамках якого буде призначено низку експертиз та встановлено обставини події, повідомляє спецслужба і закликає громадян при виявленні підозрілих предметів звертатись на гарячу лінію відомства.

Як повідомлялось раніше, підтримувати правопорядок в Україні під час урочистостей 23-24 серпня будуть 15 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій. За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, це відбувається через ймовірність атак з метою дестабілізації ситуації під час урочистостей.