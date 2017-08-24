Трьох українських військових на Донбасі поранено за добу – штаб

Троє українських військових отримали поранення за добу 24 серпня поблизу шахти Бутівка на Донеччині, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Загалом, у штабі зафіксували 11 випадків порушення режиму припинення вогню цього дня.

Згідно з повідомленням, обстріли українських позицій тривали на всіх напрямках.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР», у свою чергу, також повідомили про обстріли їхніх позицій з боку українських військових 24 серпня.

Тристороння контактна група за участі представників окремих районів Донецької та Луганської областей оголосила 23 серпня про повну підтримку безстрокового припинення вогню у зоні конфлікту на Сході Україні у зв’язку з початком навчального року. Перемир’я має початись із півночі 25 серпня.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.