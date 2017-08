Пристайко: Україна ревно оберігає свої таємниці і покарає тих, хто схоче незаконно ними заволодіти

Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що кожен, хто намагатиметься незаконно отримати доступ до таємної інформації України, буде покараний і сидітиме у в’язниці. Так в інтерв’ю Радіо Свобода Пристайко, який також є головою місії України при НАТО, прокоментував відео, оприлюднене американським телеканалом CNN, про затримання у 2011 році в Україні громадян Північної Кореї, звинувачених у спробі викрасти секретну інформацію ц сфері ракетобудування.

«Ми дуже ревно оберігаємо наші таємниці, і особливо в сфері ракетобудування. Ми домовилися з тими країнами, які мають ракетні технології, що ми будемо тримати це для себе або для тих країн, які розумні, які не будуть використовувати це, щоб погрожувати сусідам ядерною зброєю. Північна Корея при теперішньому режимі до таких країн не належить. Тому ми оберігаємо нашу таємницю. І те відео, яке побачили дуже багато людей, дійсно це була спроба корейських спецслужб отримати ці таємниці, вони були затримані безпековими органами нашої країни, і ці люди досі у в’язниці», – сказав Пристайко.

«Вони скоїли злочин на території нашої держави, хотіли незаконно отримати доступ до нашої таємної інформації. Більше того, це не перша спроба корейців і деяких інших націй отримати доступ до цих таємниць. Ми дуже серйозно до цього ставимося, і кожен, хто буде це робити, буде знайдений, покараний і сидітиме у в’язниці», – додав він.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила Радіо Свобода, що оприлюднене CNN відео про затримання шпигунів із Північної Кореї, які намагалися викрасти секретну інформацію про розробку ракет, свідчить про те, що такі секрети в України викрасти не могли.

Телеканал CNN пізно ввечері 24 серпня. Відео, за інформацією телеканалу, надали спецслужби України на тлі повідомлень ЗМІ про нібито отримання Пхеньяном двигунів українського виробництва для балістичних ракет. Журналістам також дозволили навідати двох засуджених за звинуваченням у шпигунстві громадян КНДР у в’язниці на Житомирщині. Засуджені раніше просили екстрадувати їх до Північної Кореї, проте їм відмовили.

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Пізніше той, однак, заявив, що не стверджував про причетність влади України до постачання ракетних двигунів до КНДР. Крім того, в його дослідженні йшлося про те, що джерелом двигуна могла бути «Росія і/або Україна»; американська газета винесла в заголовок лише Україну і присвятила саме їй головну увагу.

Українська сторона заперечила наведені в статті дані. Зокрема, українське держпідприємство «Південний машинобудівний завод» зауважило, що «припущення авторів публікації та процитованого ними «експерта» щодо можливого зв’язку України з прогресом КНДР у розвитку ракетних технологій не мають стосунку до реальності». У «Південмаші» наголошують, що ніколи раніше не мали і не мають зараз ніякого зв’язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.