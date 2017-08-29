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29 Серпень 2017, Київ 21:18
Новини | Міжнародні

У Казахстані відкрили банк низькозбагаченого урану МАГАТЕ

Юкія Амано (л) отримує від Нурсултана Назарбаєва (п) символічний ключ від банку низькозбагаченого урану, Астана, 29 серпня 2017 року

У Казахстані відкрили новий банк низькозбагаченого урану, що належить Міжнародному агентству атомної енергії і має на меті забезпечити країни, охочі до ядерної енергетики, цим матеріалом, щоб вони не збагачували уран самі.

Церемонія у столиці Астані відбулася на Міжнародний день ООН проти ядерних випробувань – президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв передав символічний ключ від закладу генеральному директорові МАГАТЕ Юкії Амано.

Прийнявши в себе цей банк, Казахстан «зробив іще один внесок у посилення всесвітнього режиму непоширення», заявив Нурсултан Назарбаєв.

Юкія Амано, зі свого боку, висловив сподівання, що банк вартістю у 150 мільйонів доларів стане «цінним внеском у міжнародні зусилля з метою забезпечити пальне для атомних електростанцій».

Як мовиться в заяві МАГАТЕ, банк низькозбагаченого урану почне працювати, коли такий уран для нього буде закуплений і доставлений у сховище в місті Оскемені, центрі Східно-Казахстанської області. Заклад має зберігати до 90 тонн матеріалу.

Схожий банк від 2010 року існує в Росії, але нинішній на Сході Казахстану стане першим, що буде у власності МАГАТЕ і під управлінням цього агентства ООН; Казахстан буде відповідати за його безпеку.

Головне завдання банку низькозбагаченого урану – надавати країнам, що інвестують в атомну енергетику, гарантоване постачання пального для використання з мирною метою, щоб вони не витрачали значних коштів на створення власних збагачувальних потужностей і не викликали цим ризиків нерозповсюдженню ядерної зброї у світі.

Створення власної технології збагачення урану може підштовхнути країни продовжити це збагачення до вищих рівнів, щоб використати свій уже високозбагачений уран для створення ядерної зброї.

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