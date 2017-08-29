Військові повідомили про 10 випадків порушень перемир’я, втрат немає

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що обстановка в районі проведення АТО лишалася стабільною, але від півночі станом на 18-у годину противник 10 разів порушував режим припинення вогню.

За повідомленням, щоразу це був провокаційний вогонь без застосування мінометів та іншого важкого озброєння, втрат серед українських військових немає.

При цьому військові запевнили, що українські командири на лінії розмежування вживають усіх заходів для недопущення порушень режиму припинення вогню. В окремих районах також проходять заходи щодо підготовки до відведення сил та засобів на визначені ділянки, мовиться в повідомленні.

«Одночасно керівництво АТО заявляє про готовність української армії адекватно реагувати на усі наступальні дії російсько-окупаційних підрозділів та ворожі обстріли, які несуть загрозу нашим бійцям і цивільним мешканцям», – наголосили військові.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило і утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичними, не подавали їхніх заяв про становище на фронті за понеділок. Попередніми днями вони звинувачували в обстрілах війська українського уряду.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини раніше у вівторок заявили, що українські силовики з початку доби чотири рази обстріляли їхні позиції.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.