Жебрівський заявив, що звернувся до СБУ і НАБУ після звинувачень Савченко в контрабанді

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що звернувся до Служби безпеки України і Національного антикорупційного бюро з вимогою провести перевірку заяв, які висловила народний депутат України Надія Савченко (позафракційна) в ефірі телеканалу «112 Україна».

«З її уст прозвучало звинувачення на мою адресу в нібито організації експорту до Європи тютюнових виробів, виготовлених на тимчасово окупованих територіях. Цю заяву вважаю безпідставною брехнею і прошу компетентні органи дати їй належну оцінку. Кожен має відповідати за свої слова», – написав Жебрівський у фейсбуці.

Він також оприлюднив свої листи про це до керівників СБУ і НАБУ, в яких просить перевірити заяви Савченко і «надати їм відповідну обґрунтовану правову оцінку», а також поінформувати про результат перевірки його самого і громадськість. За словами Жебрівського, заява Савченко зроблена безпідставно, без надання жодних доказів, і принижує не тільки його самого, а й орган державної влади, який він очолює.

У понеділок увечері Надія Савченко в ефірі каналу «112 Україна», серед іншого, звинуватила Павла Жебрівського і голову облдержадміністрації прикордонної Закарпатської області Геннадія Москаля в тому, що, мовляв, через них здійснюється експорт із окупованих територій до Європи, зокрема, цигарок.

Москаль іще не коментував цієї заяви.