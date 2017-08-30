Президент Киргизстану застеріг супротивників перед виборами

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв пообіцяв покарати всіх, хто буде влаштовувати «розрух» напередодні жовтневих президентських виборів, де мають обрати його наступника – в цій країні Конституція дозволяє лише єдиний шестирічний термін на президентській посаді.

Відповідаючи на критику, що він відверто просуває на президентську посаду свого союзника, донедавна прем’єр-міністра Киргизстану Сооронбая Жеенбекова, він попередив, що залишається президентом до 1 грудня і матиме досить часу, щоб «дуже суворо покарати» всіх, хто «буде намагатися знову привести в нашу країну розрух».

За словами Атамбаєва, народ Киргизстану підтримує його. «Не треба гратися з вогнем, руки пообпалюєте, і не тільки руки», – попередив він.

Як заявив президент, його супротивники роблять багато для того, щоб новим головою держави не стала людина, яку запропонував він сам. За його словами, це робиться для того, щоб «повернутися до старого» і «розгойдати ситуацію.

Попередніми днями Атамбаєв уже заявляв, що Жеенбеков, який залишив посаду прем’єра для участі у виборах, – його друг. Він також давав зрозуміти, що новий прем’єр Сапар Ісаков теж є його прихильником. За словами Атамбаєва, в разі обрання Жеенбекова новий президент і прем’єр продовжать його справу і завершать недороблене.

Критики заявляють, що Атамбаєв шукає шляхів для того, щоб зберегти свій вплив після того, як він залишить посаду на початку грудня після виборів 15 жовтня.

Йому пригадують і запропоновані ним зміни до Конституції Киргизстану, схвалені на референдумі у грудні минулого року, що посилюють повноваження прем’єр-міністра країни. Опоненти побоюються, що всі ці кроки мають на меті полегшити Атамбаєву і його союзникам зберегти контроль над владою країни на щонайдовший термін.

Наразі для участі у виборах подали документи 24 претенденти, з них зареєстровані як кандидати наразі четверо, серед них і Сооронбай Жеенбеков. Реєстрація кандидатів має завершитися 10 вересня.

При цьому з участі у виборах вилучили одного з провідних опозиційних політиків Омюрбека Текебаєва, який колись був союзником Алмазбека Атамбаєва. Його засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченнями в хабарництві, метою яких, як кажуть його прихильники, є саме не допустити його до виборів. Через вирок він не зможе балотуватися й на наступних виборах 2023 року.