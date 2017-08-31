На хімічному заводі біля Г’юстона сталися вибухи

На хімічному заводі в передмісті постраждалого від повені американського Г’юстона сталися два вибухи, повідомила компанія-оператор заводу Arkema.

«Центр з надзвичайних ситуацій округу Гарріс повідомив нам про два вибухи і чорний дим на заводі Arkema у Кросбі, Техас», – йдеться в повідомленні компанії 31 серпня. Про постраждалих інформації немає.

Компанія попереджає жителів про ризик нових вибухів. «Будь ласка, не повертайтеся до евакуйованого району до повідомлення надзвичайних служб про відновлення безпеки», – заявили в Arkema.

Перед тим, як сталися вибухи, компанія попереджала, що вона впродовж наступних шести днів не зможе належним чином гарантувати безпеку свого заводу в Кросбі, штат Техас, оскільки система охолодження на підприємстві зруйнована. Компанія повідомила, що співробітники і жителі прилеглих до заводу територій були евакуйовані. Через сильні зливи, викликані ураганом «Гарві», територію заводу затопило.

«Гарві» став найпотужнішим ураганом на території США за останні 12 років. Станом на 31 серпня кількість підтверджених випадків смерті внаслідок буревію і повені, яку він спричинив, сягнула 31. Більшість загиблих потонули, коли в четвертому за величиною місті США Г’юстоні й прилеглих до нього територіях штату Техас стала швидко прибувати вода.