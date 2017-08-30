США: тропічний шторм «Гарві» вступив до Луїзіани

У США тропічний шторм «Гарві», що ще як ураган завдав попередніми днями значної шкоди і призвів до катастрофічних повеней у штаті Техас, знову вступив на американську сушу, цього разу у штаті Луїзіана.

За прогнозами, в південно-західній частині штату він спричинить випадання до 250 міліметрів опадів протягом 36 годин, що теж створює значний ризик виникнення повеней.

Тим часом у Техасі найбільше місто штату і четверте найбільше у США, Х’юстон, перебуває значною мірою під водою. В місті на невизначений термін запровадили комендантський час, щоб перешкодити мародерству і пограбуванням житла, з якого евакуювалися мешканці.

У Х’юстоні й околицях випали рекордні 1250 міліметрів опадів, що спричинило безпрецедентні повені і змусило десятки тисяч людей залишити домівки. Зараз вони перебувають у переповнених притулках, на які перетворили стадіони, церкви та інші об’єкти на територіях, що не потерпіли.

Від часу, коли «Гарві», на той час іще ураган четвертої (другої найвищої) категорії, вперше вступив на сушу у США понад чотири дні тому, внаслідок природної катастрофи, за повідомленнями, загинуло вже 18 людей; число жертв іще може змінитися.

Президент США Дональд Трамп, який відвідав Техас у вівторок, заявив, що ця природна катастрофа має «епічні масштаби».