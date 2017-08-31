Оцінювати зміст матеріалів видворених з України журналістів не є завданням ОБСЄ – речниця

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ не дає оцінку змісту журналістських матеріалів, а стежить за тим, як у країнах-членах організації дотримуються зобов’язань із дотримання прав журналістів, заявила Радіо Свобода речниця, старший радник бюро Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Aнна Лундблад.

«Роль представника ОБСЄ – слідувати зобов’язанням у рамках ОБСЄ і міжнародним нормам, які дозволяють журналістам вільно пересуватися й обмінюватись інформацією... Оцінювання змісту журналістських матеріалів не є завданням представника ОБСЄ. Водночас якщо контент порушує міжнародне законодавство, це питання потрібно порушувати за відповідною юридичною процедурою», – сказала Лундблад, коментуючи критику представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ на адресу української влади через видворення з України іноземних журналістів, звинувачених у поширенні пропаганди.

Речниця також наголосила, що представник ОБСЄз питань свободи ЗМІ Арлем Дезір розуміє складнощі з вирішенням цих питань під час конфлікту. «Але роль і мандат представника полягає і в оцінюванні свободи медіа також і під час конфлікту. І в такому контексті забороняти журналістам в’їзд до держави-учасниці суперечить її зобов’язанням в рамках ОБСЄ», – додала вона.

Напередодні в Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили стурбованість практикою затримання і видворення з України іноземних журналістів. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір написав про це в листі до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Він закликав органи влади України утримуватися від необґрунтованих обмежень на роботу іноземних журналістів, що, за його словами, впливає на вільний плин інформації і порушує зобов’язання щодо свободи засобів інформації в рамках ОБСЄ.

За понад місяць влада України депортувала із забороною на в’їзд трьох російських журналістів за «діяльність, яка шкодила національним інтересам України». Крім того, зі схожим формулюванням днями в Україну не допустили і заборонили в’їзд на три роки двом іспанським журналістам Антоніо Памплієзі і Мануелеві Анхелю Састре.

Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.