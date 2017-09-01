У Криму утискають громаду УПЦ КП лише за українську позицію – УГКЦ

Керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви протоієрей Ігор Яців вважає, що російська влада в Криму утискає українську православну церкву Київського патріархату лише через українську позицію парафіян і священнослужителів. Про це представник УГКЦ заявив у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

«Скорбота бере через такі події, які відбуваються в анексованому Криму проти української церкви лише тому, що вона українська. Не думаю, що там є якісь інші причини для того, щоб забирати майно, блокувати доступ або забороняти священнослужити», – сказав Яців.

Він нагадав, що історично втручання в життя церкви з боку влади «приносило сумні наслідки як для церкви, так і для самої влади».

«На нашій землі, на нашій території, несправедливо анексованій, відбувається гоніння на християн тільки тому, що вони є християнами-українцями зі своєю позицією й приналежністю. В історії було багато прикладів: чим більше переслідування церкви, тим сильнішою і, сучасною мовою, успішнішою вона стає. Шкода, що про це забувають ті, хто називає себе владою в Криму», – додав протоієрей.

Вранці 31 серпня російські спецслужби заблокували храм Святих рівноапостольних князів Ольги та Володимира Української православної церкви Київського патріархату в Сімферополі. Повідомлялося, що майно українського храму в Криму пошкодили.

Підконтрольне Кремлю управління російської служби судових приставів у анексованому Криму пояснило блокування храму рішенням російського Арбітражного суду Криму.

Після анексії в Криму підконтрольна Кремлю влада захопила частину будівель Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату і провела конкурс на оренду частини приміщень церкви. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Київського патріархату Климент закликав світову спільноту до захисту національних, культурних і релігійних прав громадян України в Криму.

Більша частина православних храмів і громад Криму та Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.



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