Президент США оголосив 3 вересня Національним днем молитви за жертвами урагану «Гарві»

Президент США Дональд Трамп оголосив 3 вересня Національним днем молитви за жертвами масових повеней, які спричинив шторм (ураган «Гарві») у Техасі та Луїзіані.

2 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з постраждалими та волонтерами, обіймаючи дітей і називаючи співпрацю між федеральними, державними й місцевими органами влади «фантастичною».

Разом з дружиною Меланією Трамп вони, зокрема, відвідали місто Г’юстон, четверте за величиною у США.

Ураган «Гарві» завдав значної шкоди місту Г’юстон та іншій місцевості штату Техас, які були затоплені. Паводки паралізували місто. Посилаючись на місцевих чиновників, газета «Хроніки Г'юстона» повідомляла про те, що кількість загиблих від шторму перевищила 50.

Трамп подорожував регіоном на початку цього тижня, але не відвідував зону катастрофи, посилаючись на те, що такий візит може заважати операції з порятунку.

Шторм завдав збитків на десятки мільярдів доларів, Білий дім звернувся до Конгресу з проханням надати 7,85 мільярда доларів США для відновлення постраждалих від буревію територій.

Трамп під час свого візиту 2 вересня висловив сподівання, що Конгрес швидко схвалить його запит на фінансування.