Суд у Москві розглядає скаргу на домашній арешт режисера Серебренникова

Московський міський суд почав розгляд апеляції на призначення домашнього арешту російському режисерові Кирилу Серебренникову, підозрююваному у шахрайстві, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Адвокат митця Дмитро Харитонов просить замінити згаданий запобіжний захід і відпустити його під заставу 68 мільйонів рублів (понад 30 мільйонів гривень).

Також 30 осіб поручились за Серебренникова. Серед них російські режисери Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев, диригент Володимир Співаков та інші.

23 серпня Басманний суд столиці Росії Москви відправив Кирила Серебренникова під домашній арешт за звинуваченням в організації розкрадання 68 мільйонів рублів (майже 30 мільйонів гривень), виділених для театральної трупи «Сьома студія».

Серебренников відкидає звинувачення на свою адресу. На його підтримку виступили російські театральні і громадські діячі в Росії та за її межами, а в день засідання кілька сотень людей прийшли підтримати режисера до будівлі Басманного суду в Москві.

У справі про розкрадання в «Сьомій студії» проходять її бухгалтер Ніна Масляєва і генеральний директор Юрій Ітін, а також колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський. 9 серпня Масляєва в суді звинуватила Серебренникова і Малобродського у спробі привласнити частину грошей, виділених з бюджету в 2014 році. 23 серпня на засіданні Басманного суду слідчий заявив, що Ітін також дав свідчення проти Кирила Серебренникова.