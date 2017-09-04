У Криму запустили радіостанцію кримськотатарської музики

В анексованому Криму запустили нову кримськотатарську онлайн-радіостанцію CANLI Radio, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на пост у Facebook журналістки Наджіє Фемі.

За її інформацією, на станції звучатиме кримськотатарська музика: «не тільки фольклор, а й рок-н-рол, панк-рок, транс і неокласика», а на сайті можна буде почитати музичні новини і статті російською мовою, але незабаром обіцяють кримськотатарську і англійську версії.

«Ми будемо багато експериментувати. Ми будемо різними. Ми будемо спілкуватися з вами через соціальні мережі і наживо, в форматі камерних і грандіозних масштабних заходів», – анонсувала Фемі.

За словами журналістки, радіостанцію створили всього за два тижні.

22 квітня 2015 року указом призначеного Кремлем глави Криму Сергія Аксьонова була створена автономна некомерційна організація «Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія», що отримала назву «Міллет», і радіо «Ватан седаси». 28 серпня Роскомнадзор видав Громадської кримськотатарської телерадіокомпанії універсальні ліцензії на мовлення телеканалу «Міллет» і радіостанції «Ватан седаси». З 1 вересня 2015 року телеканал «Міллет» почав своє мовлення в тестовому режимі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».