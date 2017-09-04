Нідерланди перевірять законність імовірної участі своїх компаній у будівництві Керченського мосту – ЗМІ

Влада Нідерландів перевірить законність імовірної участі двох тамтешніх компаній у будівництві моста через Керченську протоку, передає голландська державна телерадіокомпанія NOS, посилаючись на міністра зовнішньої торгівлі і розвитку Нідерландів Ліліанне Плаумен,

Водночас, за словами чиновниці, навіть якщо при цьому не було порушень закону, уряд Нідерландів «очікує, що компанії будуть вести міжнародний бізнес соціально відповідально». Вона також додала, що керівництво країни проводить жорстку політику невизнання анексії Криму і «жодним чином не стимулює діяльність, що сприяє нормалізації ситуації».

За інформацією газети The Gelderlander, нідерландська компанія Dematec Equipment побудувала одну із машин для будівництва мосту. Інша компанія – Bijlard Hydrauliek–відповідальна за постачання «найважливішої частини» для цієї техніки, стверджує видання.

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявив, що компанія не порушує запроваджені Євросоюзом санкції, оскільки будівництво відбувалося на території Росії.

Директор іншої компанії Марсел Бейлард повідомив тележурналістам, що не знав, що частини будуть поставлені для моста в анексований Крим, передає NOS.

У липні німецька компанія Siemens заявила про перегляд своїх відносин з Росією після того, як виявила, що енергогенеруючі турбіни, призначені для використання на півдні Росії, були відправлені до окупованого Криму з порушенням санкцій ЄС, запроваджених через незаконну анексії українського півострова в 2014 році.

У Siemens заявили, що турбіни були доставлені без відома і проти побажань компанії. Цей інцидент спонукав ЄС ввести додаткові санкції проти Москви.

Про необхідність побудувати перехід із Росії до Криму через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії півострова – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з укладеного 2013 року договору з Росією про будівництво мосту після анексії Криму Росією 2014 року.