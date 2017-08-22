(Друкуємо мовою оригіналу)

Решением суда об отказе арестовать турбины Siemens Россия говорит, что не совершала никаких правонарушений, в то время иск германской компании можно считать доказательством, что Siemens просто-напросто обманули. Такие мысли в эфире Радио Донбасс.Реалии озвучили кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Антон Кориневич и экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО «Институт черноморских стратегических исследований» Юрий Смелянский.

– На выходных стало известно, что арбитражный суд Москвы отказался арестовать четыре турбинные установки по иску Siemens. Компания требовала наложения ареста на турбины, перемещенные в Крым, и установление запрета на ихний монтаж. Что это означает с юридического на человеческий язык, так сказать?

Иск компании Siemens говорит о том, что компания считает, что ее просто-напросто обманули

​Антон Кориневич: Это означает, что правовая судебная система Российской Федерации не хочет изымать эти турбины с территории Крыма, она не хочет признавать, что Российская Федерация нарушила свое обещание не устанавливать их на временно оккупированной территории. Устами арбитражного суда она говорит, что не совершала никаких правонарушений. А иск компании Siemens говорит о том, что компания считает, что ее просто-напросто обманули, что ее контрагенты в Российской Федерации совершили неправомерный акт. Мы, конечно, не знаем деталей контракта, но я почти уверен в том, что компания не хотела вот так публично нарушать свои обязательства.

– То есть с юридической точки зрения это означает, что турбины останутся в Крыму, и никто не имеет права теперь к ним прикасаться?

Антон Кориневич: Пока что да. Теоретически компания Siemens, если пожелает, может обратится к международным арбитражным учреждениям, но это очень долго и очень дорого. И даже если решение будет в пользу компании, кто его будет исполнять?

– Странно, что Россия в этом плане уперлась, ведь компания говорит, что это их турбины, а Россия говорит, что нет. Кроме того, это очень большие бизнес потери, репутационные, доверия. Почему российские власти на такое пошли вместо того, чтобы отдать эти турбины и замять этот скандал?

Это обман уровня, когда представители власти Российский Федерации, общаясь з с представителями власти Германии, сознательно врут

​Юрий Смелянский: В этом нет ничего удивительного. Населению и в Крыму, и в внутри Росси нужно показать, что есть подвижки, которые были обещаны. Единственный выход – это закончить строительство ТЭС, ведь идет рост объёма энергопотребления, но не у населения, а за счет военной базы, которую они строят. Обман компании Siemens, при чем обман уровня не просто одного коммерческого предприятия другим коммерческим предприятиям, это обман уровня, когда представители власти Российский Федерации, общаясь з с представителями власти Германии, сознательно врут. Россия изначально шла на этот поступок, поскольку у нее нет другого выхода для решения этого вопроса. Решение суда – это всего лишь подтверждение этого факта. Россия и сейчас надеется, что Siemens никуда ни денется и пришлет своих наладчиков. Сама история еще не закончена. Да, турбины в Крыму, но теперь их надо установить, наладить и запустить. А без компании Siemens это сделать невозможно.

– Существует очень много расследований, в которых говорится, что никакой станции на Тамани никто не строил, а конкурс на строительство был объявлен только летом 2016 года и завершился по причине отсутствия заявок. Более того, четыре турбины Таманской ТЭС не нужны. Журналисты утверждают, что Siemens с самого начала это было известно. И только потом, когда Reuters начал обращать внимание на то, что эти турбины очутились в Крыму, начался скандал. Насколько возможно, что сам Siemens хитрит?

Антон Кориневич: Не думаю, что большая транснациональная корпорация, которая дорожит своей репутацией, будет самостоятельно принимать решение о нарушении санкций.

Юрий Смелянский: У любой медали есть деве стороны. Надо ставить вопрос: насколько менеджмент Siemens с учетом того, что отделение компании очень давно работает на территории Российской Федерации, оценивал, то, что интерес Росси поставить турбины в Крым превысит для руководства Российской Федерации все остальные риски. Имею в виду репутационные потери и так далее. Итог этого мы будем наблюдать еще долго. Круги по воде только начали расходиться.

– А что будет дальше?

Юрий Смелянский: Об этом уже говорят. Говорят, о проблемах с инвестициями, притоком валюты и падении курса рубля.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)