ZIK заявляє про блокування роботи через обшуки у справі Димінського

Медіа-холдинг ZIK заявляє про блокування роботи інформаційного агентства і телеканалу у Львові, куди з обшуком прийшли правоохоронці.

Як заявили в медіа-холдингу, причиною обшуків у поліції назвали слідчі дії у рамках справи про смертельну ДТП за участі автомобіля, який належить інвестору ZIKу, бізнесмену Петрові Димінському. Водночас у ZIK наголосили, що бізнесмен був присутній у вказаному приміщенні один раз – «8 років тому під час урочистого відкриття прес-центру ІА ZIK».

«Це вже виходить за межі й інакше, як рейдерським захопленням, названо бути не може. Робота телестудії й інформаційного агентства частково заблокована. У діях правоохоронців відсутня будь-яка логіка. Це просто політичне замовлення Авакова і Ко. Я не здивуюся, якщо наші глядачі завтра увімкнуть ZIK і нічого не побачать, мовляв у зв’язку із ДТП мовлення каналу призупинено», – цитує прес-служба ZIK генеральний директор медіа-холдингу Ігоря Туркевича.

6 вересня поліція провела обшук у трьох офісах Димінського у Львові. Про те, в якій справі проводили слідчі дії, у поліції не уточнили.

Водночас народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що слідчі Національної поліції провели обшуки за місцями проживання і роботи бізнесмена Петра Димінського з метою пошуку його зразків ДНК для порівняння їх з тими, що були виявлені в автомобілі, водій якого став винуватцем смертельного ДТП.

Головне слідче управління Нацполіції розслідує ДТП на Львівщині за участю автомобіля Димінського, внаслідок якого 18 серпня загинула 31-річна жінка. Відповідальність за ДТП взяв на себе охоронець Димінського, проте родичі загиблої переконані, що за кермом був сам бізнесмен. 22 серпня Димінський залишив Україну, не з’явившись на допит у поліцію.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 30 серпня заявив, що результати експертизи ДНК підтвердили, що охоронець Петра Димінського, який взяв на себе провину за ДТП, не був за кермом на момент аварії, тобто «в машині сліди ДНК однієї людини, і це не той чоловік, який заявив про те, що він був за кермом».

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.